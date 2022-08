"Enquête exclusive" - Les Açores : un paradis perdu au milieu de l’Atlantique

Situés dans l'Atlantique Nord, les Açores sont un ensemble d'îles appartenant au Portugal mais formant une région autonome. Ce dimanche 28 août, dans un nouveau numéro d'Enquête exclusive, Bernard de la Villardière vous emmène au cœur de ce véritable paradis pour les amoureux de la nature et férus de randonnées. Ces îles ont néanmoins du mal à garder leurs sites préservés et à l'abri du bétonnage.

De nombreux imposants hôtels sont ainsi construits sans cesse, abimant fortement l'homogénéité du paysage. D'autant plus que le taux d'occupation des hôtels déjà construits sur l'île est particulièrement bas (environ 20%), alors même que les entreprises continuent d'investir dans de nouveaux complexes hôteliers. Cette aberration écologique et économique est tragique pour les habitants et pour tous ceux qui essaient de maintenir l'île intacte.

Cet archipel composé de 9 îles distinctes doit aussi faire face à un risque permanent de catastrophe naturelle et notamment de tremblement de terre. Les élèves des établissements scolaires locaux sont ainsi régulièrement testés et mis en situation d'évacuation.

Un reportage à découvrir en intégralité dimanche 28 août 2022 sur M6 dans Enquête exclusive.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info