"Enquête exclusive" : victime d’une grave erreur de diagnostic, on lui enlève toutes ses dents

Diffusé ce dimanche sur M6, ce nouvel épisode d'Enquête exclusive revenait sur les dérives de la médecine low-cost. Venu pour régler une rage de dents, Romuald a été victime d'un de ces dentistes. Un véritable cauchemar pour ce Côte-d'Orien, à qui on a enlevé toutes ses dents.

Romuald contacte sa dentiste habituelle, mais le délai d’attente est bien trop long pour supporter la douleur : quatre mois avant un rendez-vous. Il parvient à trouver un créneau dans un centre dentaire qui vient d’ouvrir à quelques kilomètres de son domicile. On lui fait passer une radio panoramique dentaire pour établir le diagnostic et on lui retire une dent... qui s'avère être la mauvaise dent.

Le lendemain, Romuald retourne au centre dentaire et on lui annonce qu’il faut lui arracher toutes ses dents sans exception. En guise de solution, on lui aurait alors promis un dentier sur-mesure. Montant de la facture : 3 400 euros, dont 436,45 euros payés de sa poche, le reste étant pris en charge par sa mutuelle.

En attendant, on lui donne un dentier supposé être provisoire. Quand il le met, il ne peut pas parler ni même ouvrir la bouche. Depuis, le père de famille doit donc se contenter de soupe : il ne peut plus manger aucun aliment solide. Romuald accuse le centre dentaire de l’avoir mutilé pour faire gonfler la facture. 76 autres patients ont également déposé plainte contre ce centre.

