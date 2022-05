Énergies : la Russie suspend ses livraisons d'électricité à la Finlande

La guerre énergétique est bel et bien en marche. Depuis ce samedi 14 mai, la Russie suspend ses livraisons d'électricité à la Finlande. Selon l'entreprise fournissant l'énergie, la raison officielle est celle de plusieurs impayés. RAO Nordic Oy étant détenue à 100% par une société russe, InterRAO.

Pour rappel, cettte annonce intervient sur fond d'une montée de tensions entre Moscou et Helsinki, qui a annoncé sa volonté d'adhérer "sans délai" à l'Otan sous l'influence de l'offensive russe en Ukraine. Une intention vue d'un très mauvais œil par Moscou qui a d'ores et déjà menacé d'une riposte "militaro-technique".

Selon RAO Nordic Oy, la société n'a pas reçu de paiement depuis le 6 mai dernier. "Cette situation est exceptionnelle et a lieu pour la première fois en plus de 20 ans", selon un communiqué de l'entreprise. "Nous sommes donc obligés de suspendre l'importation d'électricité à partir du 14 mai", explique le fournisseur. "Nous espérons que la situation va bientôt s'améliorer" et les livraisons en provenance de Russie reprendront, ajoute le groupe.

Le courant russe représente, actuellement, 10% de l'électricité consommée dans le pays. Le responsable des opérations du gestionnaire du réseau, Fingrid, assure que le pays s'était "préparé à cela". À l'AFP, celui-ci explique que la Finlande va importer davantage d'énergie depuis la Suède et la Norvège.

