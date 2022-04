Guerre en Ukraine : l'UE veut limiter les importations de gaz, de pétrole et de charbon russe

Après le massacre de Boutcha, dans la banlieue de Kiev, où des centaines de cadavres ont été retrouvés après le départ de l'armée russe, l'Union européenne discute en urgence de nouvelles sanctions contre Moscou. Les images ont choqué le monde entier. On y voit des civils ligotés les mains dans le dos, parfois abattus d'une balle dans la nuque au bord des routes.

"Je pense que les bons mots c'est crimes de guerre, juge Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne et vice-président de la commission européenne. Avant cela, on préparait déjà un nouveau paquet de sanctions qui doit être approuvé par le Conseil. Il va statuer par la procédure écrite pour ne pas attendre plus (...) Au prochain Conseil, lundi matin, la question va se poser de sanctions qui aillent au-delà. Celles qui vont être prises aujourd'hui vont sans doute toucher le domaine de l'énergie".

Qu'y a-t-il dans ce nouveau paquet de sanctions ? "Des sanctions personnelles pour les responsables politiques et militaires russes, plus des nouvelles interventions dans les exportations de produits dans tous les secteurs qui peuvent aider l'activité économique et technologique russe", dont "sans doute" l'armement, explique l'homme d'État espagnol de 74 ans.

Chaque pays peut prendre des mesures Josep Borrell

"Mais le véritable débat, conclut Josep Borrell, c'est sur l'énergie : on va prendre des mesures pour limiter les importations de gaz, de pétrole et de charbon russe (...) La question est encore sur la table. Il y a un pays qui nous a annoncé qu'il mettait son veto : la Hongrie. Mais de toute façon, chaque pays peut prendre des mesures pour interdire les importations de gaz russes. Il y a des pays baltes qui l'ont déjà fait. L'important c'est d'avoir un consensus le plus large possible".