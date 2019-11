et AFP

publié le 28/11/2019 à 22:27

Marathon diplomatique en vue pour Emmanuel Macron. L'Élysée a indiqué jeudi 28 novembre que le président français rencontrera Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, les dirigeants américains et turcs, en compagnie d'Angela Merkel et de Boris Johnson avant l'ouverture du sommet de l'OTAN, mardi à Londres.

Les présidents français et américain se retrouveront en début d'après-midi pour un entretien bilatéral à Winfield House, la maison de l'ambassadeur des États-Unis à Londres. Emmanuel Macron participera ensuite à une réunion de coordination avec le Premier ministre britannique et la chancelière allemande autour du président turc au 10 Downing street.

Le chef de l'État français avait annoncé la tenue de cette réunion le 18 octobre, à la suite du lancement de l'offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie contre les forces kurdes. "Il est important que nous puissions nous réunir et nous coordonner", notamment pour voir comment "ramener la Turquie à des positions plus raisonnables", avait-il alors déclaré.

"Mort cérébrale" de l'Otan

La Turquie a accusé jeudi Emmanuel Macron de "parrainer le terrorisme", en réaction à de nouvelles critiques du président français au sujet de l'opération en Syrie. Début novembre, la préparation du sommet avait déjà été troublée par une interview d'Emmanuel Macron à l'hebdomadaire britannique The Economist, dans laquelle il avait évoqué une "mort cérébrale" de l'OTAN, suscitant une vive controverse.

Toutefois, les dirigeants des 29 pays membres de l'OTAN se retrouveront comme prévu mardi 3 décembre en fin de journée à Buckingham Palace pour une réception donnée par la reine Elisabeth II avant le sommet de l'Otan dans le nord de Londres.