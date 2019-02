publié le 16/02/2019 à 09:26

Jour de deuil en Argentine. Le corps du footballeur Emiliano Sala, mort dans un accident d'avion entre Nantes et Cardiff, est arrivé vendredi 15 février. Les funérailles vont avoir lieu dans son village de Progreso. Les habitants pourront rendre un dernier hommage à celui qui les a rendu si fier. Ensuite, ce sera dans la plus stricte intimité.





La veillée funèbre doit durer jusque dans l'après-midi et sera conclue par une cérémonie religieuse, seuls les proches et les anciens voisins d'Emiliano Sala y assisteront et quelques représentants du football européen. Parmi eux, Nicolas Pallois, ancien coéquipier de Nantes et ami intime du joueur mais aussi l'entraîneur de Cardiff, Neil Warnock.

Décision hautement symbolique, la cérémonie doit se tenir au club où Emiliano Sala a fait ses premiers pas au football, à Progreso, village agricole de 3.000 habitants au nord de Buenos Aires. "C'est un jour tristement historique pour Progreso. Nous n'aurions jamais imaginé, nous sommes encore en état de choc", a confié à l'AFP Daniel Ribero, le président du club de football San Martin de Progreso, où Sala a joué pendant dix ans.

Le corps d'Emiliano Sala sera ensuite transporté vers un funérarium où il sera incinéré.