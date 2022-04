Elizabeth II : la reine tenterait-elle de ressouder la famille royale avant son jubilé ?

La famille royale sera-t-elle au grand complet pour le jubilé d'Elizabeth II ? Encore difficile de l'affirmer. En tout cas, la visite surprise de Harry et Meghan à sa grand-mère la reine jeudi 14 avril augure au moins d'une volonté d'apaisement. Il faut dire que leur absence lors de la cérémonie religieuse en mémoire de son grand-père le prince Philip, décédé en 2021, avait été remarquée au Royaume-Uni le mois dernier.

Les tabloïds britanniques les avaient même accusés d'avoir "snobé la reine". Une brouille que le couple, qui vit désormais en Californie, et la monarque de 96 ans souhaiteraient voir prendre fin. "C’était super de la voir", a assuré auprès de la BBC le prince Harry après sa visite au château de Windsor. Lors de cette rencontre, décrite comme "cordiale" et "chaleureuse", le Duc et la Duchesse de Sussex auraient même promis à la reine qu'elle pourrait embrasser ses petits-enfants Archie et Lilibet "dans un futur proche", croit savoir le Daily Mail.

Autre signe d'un réchauffement des relations, Elizabeth II aurait également proposé à son petit-fils de 37 ans et à son épouse de figurer à ses côtés lors la traditionnelle apparition au balcon de Buckingham Palace, au cours du jubilé qui aura lieu début juin, selon le Telegraph. Cette présence signifierait beaucoup pour la reine, qui multiplie ces dernières semaines les tentatives pour ressouder sa famille et afficher un front uni pour la célébration de ses 70 ans de règne.

Andrew pardonné ?

Fin mars, lors de sa très attendue apparition publique, pour la cérémonie en hommage à son défunt mari, Elizabeth II était entrée avec à son bras son fils le prince Andrew. Ce dernier faisait là son retour devant les objectifs après l'accord à l'amiable conclu avec l'Américaine Virginia Giuffre qui l'accusait d'agression sexuelle dans un volet de l'affaire Jeffrey Epstein.

En raison de ces accusations, le "fils préféré" de la reine avait été privé en janvier de tout rôle officiel et ne peut plus utiliser son titre d'Altesse royale. Malgré cela, pour obtenir cet accord, la reine elle-même aurait mis la main au portefeuille. À 96 ans, Elizabeth II semble bien déterminée à faire table rase du passé afin d'assurer l'avenir de la monarchie après elle.