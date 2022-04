Elizabeth II : Harry et Meghan ont rendu une visite inattendue à la reine

Au Royaume-Uni, la famille royale est-elle en train de se réconcilier ? En tout cas, Harry et sa femme Megan ont rendu visite à la reine Elizabeth II. Visite qui a eu lieu jeudi 14 avril, et qui est vécue comme un événement au Royaume-Uni, ne serait-ce que parce que c'était inattendu.

Harry et Meghan ont été très critiqués pour ne pas être venus à la messe de commémoration pour le prince Philip, l'époux de la reine. C'était début avril. Ils ont renoncé à se joindre à la famille tout entière parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Alors, quand des touristes les ont vus jeudi se promener dans le parc de Windsor à l'air libre, ça a fait rire un peu jaune.

Bref, on ne les attendait pas sur le sol britannique de sitôt. Jouer les lapins de Pâques, par contre, qui débarquent par surprise, ça c'est à peine surprenant. Et c'est vrai que le couple était attendu aux Pays-Bas pour un évènement sportif créé par le prince Harry, les Invictus Games. Mais même s'ils lui en veulent de ne pas avoir revu la reine depuis l'enterrement de Philip il y a un an, beaucoup de Britanniques sont contents que la Reine ait enfin pu revoir son petit-fils.

Sauf que le couple aurait laissé les enfants aux États-Unis. La reine n'a donc toujours pas rencontré cette arrière-petite-fille nommée Lilibet en son honneur. Harry et Meghan

auraient par contre vu aussi le prince Charles pendant leur court séjour. On sait que les relations sont assez tendues avec le père du prince. Il n'est pas certain qu'ils aient vu William et Kate, par contre, avec lesquels les tensions sont encore plus grandes.