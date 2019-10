publié le 17/10/2019 à 06:55

"Une des plus grandes et des plus importantes découvertes annoncées ces dernières années", selon le ministère des Antiquités égyptien. Des archéologues ont mis au jour une "immense cache" contenant plus de 20 sarcophages encore fermés, annonce un communiqué cité par CNN ce mardi 15 octobre.

Les cercueils ont été trouvés dans l'état où "les anciens Égyptiens les avaient laissés" selon le document. Leurs gravures sont intactes et leurs couleurs vivantes. Ils étaient disposés dans une grande sépulture, sur deux étages. La découverte a eu lieu à El-Assasif, une ancienne nécropole de la rive ouest du Nil, sur le site de l'antique ville de Thèbes.

Aucune datation n'a été communiquée par les autorités égyptiennes. D'autres découvertes ont été faites dans la nécropole en question, remontant à la 18e dynastie égyptienne (XVIe siècle avant Jésus-Christ). Ce sont des nobles et des fonctionnaires qui y ont été inhumés.

Jeudi 10 octobre déjà, le ministère des Antiquités égyptien a annoncé l'exhumation d'une ancienne "zone industrielle", où étaient produits des objets de décoration, du mobilier et des poteries pour les inhumations royales. Ce site qualifié de "tentaculaire" est composé de 30 ateliers et d'un grand four à céramique. Il se trouve dans la Vallée des Singes de Louxor.