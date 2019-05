publié le 19/05/2019 à 15:33

Une explosion tout près des célèbres pyramides égyptiennes de Guizeh (est du Caire). Dimanche 19 mai, un engin explosif a détoné au passage d'un bus transportant des touristes. Selon des sources sécuritaire et médicale, dix-sept personnes ont été blessées dans l'explosion.



Les touristes touchés sont originaires d'Egypte et d'Afrique du Sud. Des images des lieux de l'explosion circulent sur les réseaux sociaux montrent le bus endommagé et des débris sur la route. "L'explosion d'un objet a brisé les vitres d'un bus qui transportait 25 personnes d'Afrique du Sud et d'une voiture qui transportait quatre Egyptiens. Certains passagers des deux véhicules ont été légèrement blessés à cause des vitres brisés et ils ont reçu des soins médicaux", a indiqué une source de sécurité à l'AFP.

Cette attaque intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Egypte du 21 juin au 20 juillet. Lors d'une attaque du même type en décembre, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh. Depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, en 2013, les groupes extrémistes sont très actifs, notamment dans la péninsule du Sinaï.



Le secteur touristique, essentiel pour l'économie du pays, est touché de plein fouet par l'instabilité politique qui date du renversement du président Hosni Moubarak en 2011.

De 14,7 millions en 2010, le nombre de visiteurs était tombé à 5,3 millions en 2016.

Mais l'industrie touristique s'est redressée depuis 2017.