Égypte : un Français de 27 ans disparu depuis un an, l’appel de la famille sur RTL

Un jeune touriste français a disparu depuis un an en Égypte. Yann Bourdon, étudiant en histoire de 27 ans, s'était lancé dans un tour du monde. Il avait traversé l'Europe, la Turquie avant d'arriver au Caire. Mais depuis l'été dernier, il n'a plus donné aucune nouvelle à sa famille. Une enquête a été ouverte en Égypte, sans résultat pour l'instant.

Le ministère des affaires étrangères français confirme suivre le dossier. Mais cela ne suffit plus pour sa mère, qui lance un appel à témoins à travers RTL. Quand Yann Bourdon arrive en Égypte, cela fait déjà plus d'un an qu'il a mis ses études entre parenthèses. Les cheveux en bataille et la barbe fournie, il atterrit dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh puis fait du stop jusqu'au Caire. Il dort dans une auberge de jeunesse.

"Tout se passe bien" dit-il dans le dernier courriel qu'il envoie il y a 11 mois à sa mère Isabel Leclerc. "Il était complètement ébloui par le fait qu'il avait visité cette ville et me disait qu'il allait super", raconte-t-elle aujourd'hui. "Ça ne paraît absolument pas possible qu'il ait décidé de couper les ponts et de s'isoler pendant des mois sans me dire 'vous n'aurez pas de mes nouvelles'".

Appel à témoins

Les autorités égyptiennes n'ont pour l'instant pas retrouvé de traces du jeune Français. Depuis que sa disparition leur a été signalée en novembre, l'enquête n'a pas avancé. On sait que son compte bancaire a été vidé à un distributeur du centre du Caire. Mais aucune image de vidéosurveillance n'a été récupérée. Aucun registre dans les auberges du Caire.

"Nous sommes un peu désespérés parce que nous avons l'impression d'avoir écrit à toutes les autorités compétentes, aussi bien françaises qu'égyptiennes", dit Isabel Leclerc. "Est-ce que Yann peut se retrouver dans une prison ? Est-ce qu'il peut se trouver dans un hôpital? Nous n'avons objectivement aucune réponse".

Après avoir alerté le gouvernement français, la famille de Yann Bourdon lance aujourd'hui un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

