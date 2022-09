ÉDITO - Mort d'Elizabeth II : Alba Ventura revient sur "le paradoxe" des Français

C'est un de nos paradoxes : en France, on a coupé la tête des rois mais on se passionne pour la Reine d'Angleterre. Car au fond, les Français élisent aussi des monarques : c'est la Ve République. On disait ainsi de Charles De Gaulle qu'il était un monarque républicain par ses pouvoirs et sa stature.

En France, le président se pense en majesté. Les chefs d'État sont reçus au château de Versailles, le château du roi soleil, lieu où sont également organisés les Congrès. Le président de la République vit également dans un palais : l'Élysée, orné de tentures et de dorures avec un huissier en uniforme qui ouvre la porte et s'écrit à ses passages : "Monsieur le président de la République".

Bien qu'on s'en défende, l'apparat, le faste et le protocole restent ancrés dans les traditions françaises. Et cela raconte notre histoire passée, alors que le peuple anglais a son histoire sous les yeux, d'une certaine façon. Cela ne fait pas des Français un peuple envieux, mais Windsor restera le feuilleton historique vivant le plus fascinant et palpitant.

