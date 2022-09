ÉDITO - Déserts médicaux : envoyer de jeunes médecins à la campagne, une "très bonne idée" selon Alba Ventura

Lorsqu'on vit à la campagne, on sait ce que signifie "désert médical". La réalité, c'est soit zéro médecin, soit des médecins qui ne prennent plus de patients, car ils en ont trop, soit des médecins qui partent à la retraite sans remplaçant. Aussi, il y a plus de femmes médecins, qui sont mères de famille, et il n’est pas question de travailler 12 heures par jour, ça se comprend ! Le résultat est que les gens vont à l’hôpital pour tout et n’importe quoi. Il faut réguler tout ça.

C’est du bon sens de proposer à ces jeunes médecins en formation de faire une année de plus au côté d’un médecin de campagne. Il ne s’agit pas de les lâcher tout seuls dans la nature, évidemment, mais de créer des binômes avec un interne et un médecin expérimenté.

On sait qu’il y a des difficultés de recrutement notamment à cause du numerus clausus. Cette idée géniale de la fin des années 70 , qui a consisté à dire que, comme les médecins prescrivaient trop, autant en réduire leur nombre. On voit où on en est. Depuis, le gouvernement a fait sauter le numerus clausus, mais il faut 10 ans pour former un médecin. Et l’on sait que ça ne suffira pas. On a une population qui vieillit et qui souhaite de plus en plus vieillir à la maison. Il faut que l’État organise ce système.

Réduire la fracture médicale

Cela sera forcément contesté. J’ai entendu un syndicat d’internes dire que "c’est injuste". Mais les études de médecine sont largement soutenues par l’État, à travers les collectivités, les entreprises et nous, avec nos impôts. La formation d’un étudiant en médecine coûte environ 200.000 euros. Cela fait 20.000 euros par an, sur 10 ans, tandis que les frais d’un étudiant à la fac de médecine, ce sont 2.600 sur 10 ans.

On peut imaginer qu'il y a une période qui est due ? Et qu’au lieu d’être interne à l’hôpital, on peut être interne dans un cabinet de médecin généraliste à la campagne. On peut aussi relancer les dispensaires. Ça a été fait, mais on peut pousser plus loin cette idée et ne pas laisser les maires ou les agglomérations se débrouiller toutes seules.

Il faut imaginer, développer des solutions. Il faut mettre plusieurs idées sur la table. C'est comme ça que l’on réussira à réduire cette fracture médicale, qui est surtout une fracture sociale.

