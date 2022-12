Économie : le "nouveau monde" est-il favorable à la France ?

Joe Biden et Emmanuel Macron échangent lors du sommet de l'OTAN le 24 mars 2022 à Bruxelles.

Le "nouveau monde" qui se profile, plus politique, dominé par confrontation entre les blocs mais aussi par la nécessité de discuter entre les blocs, sera sans doute plus favorable à la France. En tout cas, beaucoup plus que le précédent monde dominé par l’économie.

C’est l’Allemagne qui a tiré son épingle du jeu dans le précédent monde. D’abord par la réunification après la chute du Mur et puis grâce à son savoir-faire dans le domaine de l’exportation. Aujourd’hui, la France possède les restes glorieux d'une diplomatie qui a été une des premières de la planète, d’une armée qui reste l’une des meilleures du globe.

Le pays a donc les moyens de se faire entendre, de jouer un rôle d’intermédiaire entre les différents blocs. Notamment entre l’Europe et le reste du monde. On voit d’ailleurs que c’est un créneau que tente d'exploiter Emmanuel Macron.

Le président de la République essaie d’être en pointe dans les négociations avec Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine, d’être en pointe dans les discussions avec Joe Biden sur le protectionnisme. Il est question que le chef de l’État effectue un voyage en Chine courant 2023.

