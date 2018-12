Drones à l'aéroport londonien de Gatwick : deux individus interpellés

et AFP

publié le 22/12/2018 à 03:38

Deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur des drones qui ont perturbé le trafic à l'aéroport londonien de Gatwick et affecté 120.000 voyageurs, a annoncé la police dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 décembre.



"Dans le cadre des investigations sur l'usage criminel de drones qui ont sérieusement perturbé des vols au décollage et à l'atterrissage à l'aéroport de Gatwick, la police du Sussex a procédé à deux arrestations à 22 heures (locales et GMT) le 21 décembre", a déclaré l'officier de police James Collis.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr