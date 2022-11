Drogue : la "Mocro Maffia", toute-puissante en Belgique et aux Pays-Bas

La principale organisation criminelle à la tête du gigantesque trafic de drogue entre les Pays-Bas et la Belgique est appelée la "Mocro Maffia", la mafia marocaine. Elle est tellement célèbre que les membres qui la composent font même l'objet d'une série télé à succès chez nos voisins.

Fusillades, enlèvements, meurtres en 2018, les scénaristes veulent coller au plus près à la réalité dictée par la "Mocro Maffia". Mais la réalité a vite dépassé la fiction.

En 2020, la police néerlandaise découvre dans un champ une chambre de torture mobile, un conteneur ou se trouvait une chaise de dentiste, un scalpel, des pinces, une scie. Preuve pour Michel Claise, juge d'instruction belge, spécialiste dans la lutte contre la criminalité, que la "Mocro Maffia" n'a aucune limite. "Nous avons beaucoup de menaces du style : 'on sait où tes gosses habitent' pour les dockers ou les gardiens de prison', dit-il. "Mais là, on a franchit autre chose. On est passé aux mutilations, aux doigts coupés, aux décapitations".

Des milliards d'euros en jeu

Une seule justification, selon lui, à cette violence : l'argent. Un gramme de cocaïne coupée trois fois en moyenne rapporte 150 euros. 90 tonnes ont été saisis l'année dernière par les douanes. "Imaginez vous maintenant que nous sommes à 12% de saisies", explique le magistrat. "Vous multipliez par 900 tonnes en une année, ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont en cause. Comment voulez vous qu'il n'y ait pas, à certains moments cette surpuissance, qui fait que tout leur est dû et que plus rien ne leur fait peur ?". Et la série, plus vraie que nature, a tellement de succès qu'une saison cinq est déjà prévue pour 2023.

