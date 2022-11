Drogue : la Belgique et les Pays-Bas sous "le règne de la peur" des narcotrafiquants ?

Une princesse menacée par la mafia, un ministre victime d'une tentative d'enlèvement, un quartier entier transformé en bunker... Dans ces deux pays voisins, le trafic de drogue et la violence qui l'accompagne atteignent un niveau effrayant ces derniers mois, au point que certains se posent aujourd'hui la question : la Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de devenir des narco-États, comme certains pays d'Amérique du Sud ?

"Le règne de la peur", c'est comme ça que la majorité des Belges et Néerlandais que j'ai rencontrés décrivent leur quotidien. Pour Ermina, que vous venez d'entendre, la sensation de vivre dans un film pourtant bien réel. Aux Pays-Bas, au début septembre, la princesse Amalia, héritière du trône, s'avance tout sourire, comme n'importe quelle étudiante de 18 ans qui fait sa rentrée. Deux semaines plus tard, les menaces d'enlèvement sont trop précises. Elle doit quitter le plus vite possible sa colocation étudiante. Retour au palais ou elle vit recluse. Les seules fois ou elle en sort, c'est son véhicule blindé.

Mark Rutte, le Premier ministre, réagit à la télévision publique et parle d'une terrible nouvelle, très violente. Il est peu de temps après, lui aussi placé sous surveillance. Il doit renoncer aux sorties à vélo qu'il avait l'habitude de faire à côté de son domicile. Le règne de la peur, celui instauré par la mafia de la drogue, pour Luc, qui habite Amsterdam. "On vit dans un narco-Etat, et moi je vous dis qu'on ne pourra pas gagner la guerre contre eux. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ? C'est fou. Tentative d'enlèvement, meurtre d'un avocat, et ils ne vont pas s'arrêter là", déplore-t-il...

