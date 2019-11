Dresde : forte récompense pour retrouver les cambrioleurs du musée

publié le 29/11/2019 à 03:06

Le vol a été qualifié par la police allemande de "spectaculaire". Et pour cause : à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, au moins quatre cambrioleurs ont dérobé une dizaine de pièces comportant des diamants et pierres précieuses, lundi 25 novembre. Pour retrouver les malfrats, les enquêteurs proposent 500.000 euros de récompense pour tout renseignement dans l'affaire.

Une belle somme réservée aux "particuliers" qui aideraient à l'arrestation des coupables et à la découverte du butin, comme l'a indiqué un communiqué du parquet de Dresde et de la police fédérale. Parmi les vols du musée Grünes Gewölbe ("Voûte verte") se trouvaient le "diamant blanc de Saxe", une pierre précieuse de 49 carats, et une une épée sertie de plus de neuf gros diamants.

Après le cambriolage, la direction du musée allemand avait affirmé que les pièces volées, datant du XVIIIème siècle, sont d'une valeur historique et culturelle "inestimable" et non chiffrable. Quant aux enquêteurs, ils ont assuré lundi 25 novembre qu'ils ne ménageraient "aucun effort pour résoudre cette affaire". Au total, une quarantaine de personnes ont été déployées pour investiguer.