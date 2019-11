Allemagne : un diamant de 49 carats parmi les pièces volées du musée de Dresde

et AFP

publié le 27/11/2019 à 19:18

Lundi 25 novembre, le musée Grünes Gewölbe de Dresde, dans l'est de l'Allemange, a été cambriolé et des bijoux anciens y ont été dérobés. Ce mercredi, on apprend qu'un diamant de 49 carats figure parmi la dizaine de pièces volées, a annoncé la direction du musée Grünes Gewölbe.

Les voleurs, toujours recherchés, se sont emparés d'une dizaine de pièces comportant au total plusieurs "centaines" de diamants, a précisé à l'AFP une porte-parole du musée. Des médias allemands évoquent un préjudice d'au moins plusieurs millions d'euros. Un porte-parole de la police a affirmé que la traque se poursuit bien que les forces de l'ordre ne disposent, pour le moment, "d'aucune piste" permettant d'identifier les auteurs.

Volés peu avant 5 heures du matin lundi, par au moins deux individus, les bijoux faisaient partie du musée Grünes Gewölbe ("Voûte verte"). Situé dans un château de la ville baroque, le bâtiment renferme l'une des plus importantes collections de trésors en Europe.