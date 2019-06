Eric Hervé, Bruno de Gaudemar et Félix Thommen / M6Info

Crédit Image : Nicholas Kamm / AFP | Crédit Média : Eric Hervé, Bruno de Gaudemar et Félix Thommen / M6Info | Date : 11/06/2019

et AFP

publié le 11/06/2019 à 15:10

Le vin français sera-t-il le symbole de la nouvelle étape dans la guerre commerciale que Donald Trump a débuté avec la France ? Le président américain a toutefois laissé entendre lundi 10 juin qu'il pourrait infliger des taxes douanières supplémentaires au vin français pour corriger une concurrence qu'il juge déloyale. "La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français", a dénoncé le président américain au cours d'un long entretien sur CNBC.



Le vin français est réputé pour être "très bon", a commenté l'hôte de la Maison Blanche, qui ne boit pas une goutte d'alcool. Mais les viticulteurs américains se plaignent du fait qu'il entre sur le sol américain "pour rien". "Ce n'est pas juste, nous allons faire quelque chose pour ça", a-t-il également assuré.

Donald Trump n'a de cesse de dénoncer les déséquilibres des échanges commerciaux des États-Unis avec leurs partenaires. L'an passé, le déficit commercial pour les seuls biens avec la France s'est élevé à 15,81 milliards de dollars (+3,2%).

Le vin français déjà visé par Trump

En novembre dernier, Donald Trump avait déjà dénoncé le déséquilibre commercial entre les deux pays sur les produits viticoles, dans des tweets visant aussi le président français Emmanuel Macron.



"La France rend les choses très difficiles pour vendre du vin américain en France et prélève de lourdes taxes douanières, alors que les États-Unis facilitent les choses aux vins français et n'ont que des tarifs douaniers bas. Ce n'est pas juste, faut que ça change !", s'était-il alors agacé sur Twitter.



Ses commentaires lundi interviennent alors que les États-Unis et l'Union européenne doivent engager des négociations formelles pour trouver un accord commercial. Pour l'heure, Bruxelles ne veut pas inclure le secteur agricole dans un traité.