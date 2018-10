Donald Trump s'excuse "au nom de la nation" auprès de Brett Kavanaugh

et AFP

publié le 09/10/2018 à 12:35

Donald Trump a évoqué lundi 9 octobre à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, la "souffrance terrible" endurée par le juge, qui a été accusé d'agression sexuelle et qui a promis de se montrer "impartial" au sein de la plus haute juridiction des États-Unis.



Alors que sa confirmation a été farouchement combattue par les démocrates dès l'annonce de son choix par M. Trump, le juge Kavanaugh a promis lors de cette cérémonie officielle de se montrer "impartial" au sein de la Cour suprême, arbitre des sujets de société les plus épineux (peine de mort, mariage homosexuel, droit à l'avortement, défense de l'environnement...).



"Au nom de notre nation, je souhaite présenter des excuses à Brett et à l'ensemble de la famille Kavanaugh pour la douleur et la souffrance terribles que vous avez été contraints d'endurer", a déclaré le président américain à la Maison Blanche. Il a ensuite fait prêter serment au magistrat de 53 ans, confirmé samedi 6 octobre par le Sénat après une lutte politique intense de plusieurs semaines.

Le prompteur de Trump lors de l'investiture de Kavanaugh Crédit : Brendan Smialowski / AFP

"La Cour suprême est une institution judiciaire, ce n'est pas une institution partisane ou politique", a déclaré Brett Kavanaugh, accusé par une universitaire américaine de 51 ans d'avoir tenté de la violer au cours d'une soirée entre lycéens au début des années 1980. Son processus de confirmation a été accompagné de manifestations, notamment de victimes d'agressions sexuelles.