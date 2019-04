publié le 15/04/2019 à 07:58

Dans les bars, de nombreux écrans de télé étaient allumés, mais ce n’est pas le Baseball que les clients suivaient, c’était bien le golf, diffusé pendant des heures, sur la chaîne la plus regardée. Tous les regards étaient fixés sur Tiger Woods. Pas un bruit, silence complet lorsque le golfeur était à quelques centimètre du dernier trou.



Pour beaucoup d’Américains, c'est comme si Zidane, quadragénaire, allait tirer un penalty en finale de Coupe du Monde. Et quand d’un simple geste, la balle a fini au fond du trou, des hurlements de joie se sont fait entendre, comme pour le Superbowl.

Le "retour à la gloire" a crié le commentateur à la télé. Et pour ceux qui ne connaîtraient rien au golf, voici quelques chiffres pour comprendre un tel engouement : il a 43 ans, et là il obtient en beauté, avec la manière, sa 15e victoire majeure, la première depuis 11 ans, la première depuis 14 ans aux Masters d’Augusta, son 5e titre sur 3 décennies différentes. Pour le premier en 1997, il était le plus jeune de l’histoire, il est aujourd’hui presque le plus vieux.

Le premier sportif milliardaire

Mais l'âge de Tiger Woods n'est pas le seul critère qui rend sa victoire si remarquable. En effet, rares sont ceux qui imaginaient qu’il pourrait un jour enfiler à nouveau la veste verte du vainqueur. Car il n’y a pas si longtemps, il était encore classé dans les tréfonds du classement mondial. Après avoir subi quatre opérations du dos, il pouvait à peine marcher.



Et il y a quelques années ses sponsors Nike, Gatorade, ont perdu des milliards en bourse lorsqu’il a été pris dans une série de polémiques et de scandales. Du fait de son infidélité dévoilée, il a du divorcer, s’éloigner.



Mais Tiger Woods a révolutionné le golf, et plus largement le marketing du sport : il est le premier sportif au monde a avoir gagné un milliard de dollars dans sa carrière. Dans les minutes après sa victoire, les deux présidents Trump, et Obama, ont tweeté leur admiration. Sa détermination force le respect.

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination. — Barack Obama (@BarackObama) 14 avril 2019

Congratulations to @TigerWoods., a truly Great Champion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 avril 2019

Un club dans la main dès l'âge de 2 ans

Tiger Woods est un prodige. Ce dernier a commencé le golf a l’âge de 2 ans. Il a toujours repoussé les limites, a modelé son corps et son esprit. Après sa victoire, il disait : qu’"il ne faut jamais abandonner, c’est l’évidence à laquelle il faut s’accrocher. Tu te bats, toujours. J’ai pas vraiment besoin gagner ici, mais je le veux".