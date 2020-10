Donald Trump : "Quatre ans de plus avec lui, c'est dangereux", estime sa nièce

publié le 22/10/2020 à 08:02

Dans son livre Trop et jamais assez: Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde (éditions Albin Michel), Mary L. Trump, nièce du président des États-Unis Donald Trump, dresse un portrait sans concession de son oncle. Invitée de RTL ce jeudi 22 octobre, elle estime que "quatre ans de plus avec Donald Trump, c'est dangereux."



Si elle "se garderait bien de faire des prédictions", Mary L. Trump apparaît confiante quant à l'issue du scrutin. "Ce que je peux dire, c'est que pour la première fois dans notre pays, nous voyons des votes très anticipés, explique-t-elle. 30 millions de bulletins ont été mis dans l'urne. C'est un signe positif. Les gens sont motivés et veulent que leurs voix soient décomptées dans un contexte où Donald Trump et le Parti républicain font tout ce qu'ils sont en mesure de faire pour que leur voix ne soit pas prise en compte."

Toutefois, la psychologue "craint" la "réaction" de son oncle en cas de courte défaite. "Je ne pense pas qu'on puisse se dire que tout va bien se passer s'il perd, confie-t-elle. Il faut se préparer à un comportement encore plus agressif. En revanche, si la victoire est large pour le camp d'en face, il aura plus de mal à contester l'élection. On espère que c'est comme ça que les choses vont se passer."