publié le 16/12/2020 à 06:15

Cinq ans de Trump en six clichés. Correspondant de RTL aux Etats-Unis, Philippe Corbé est arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump en 2015. Il en repartira quelques jours après sa défaite à la présidentielle du 3 novembre 2020.

Une présidence Trump, qui restera comme unique dans l'Histoire des États-Unis, et que le journaliste nous raconte à travers six épisodes de Photo Op, six mises en scène de communication, savamment orchestrées par le milliardaire républicain lorsqu'il était candidat, puis au pouvoir. Car, aucun autre président n'aura autant conçu sa présidence comme un spectacle, une bataille permanente pour l'attention, à tout instant, sur tous les écrans.

Dans ce premier épisode de Photo Op, il est question du 16 juin 2015, jour où depuis l'escalator doré de la Trump Tower, celui qui n'est alors qu'une célébrité du petit écran se lance dans une course folle, qui le mènera jusqu'à la Maison-Blanche. Une candidature que personne ne prend réellement au sérieux au départ.

> Donald Trump Presidential Campaign Announcement Full Speech (C-SPAN)

>> Photo Op, une série de 6 épisodes exceptionnels consacrés à Donald Trump, de sa candidature à la présidentielle américaine 2015 jusqu'à sa défaite contre Joe Biden en novembre 2020. Philippe Corbé, ancien correspondant de RTL aux États-Unis, fait le tri dans ses photos et en sélectionne pour vous, comme un roman-photo, pour raconter cette période extraordinaire qu’il a fait vivre sur l’antenne de RTL. Un podcast RTL Originals.