Donald Trump lance officiellement sa campagne pour un nouveau mandat

publié le 18/06/2019 à 08:05

Le compte à rebours est réellement lancé pour la présidentielle de novembre 2020 aux États-Unis. Donald Trump part en quête d’un deuxième mandat et a choisi la ville d'Orlando en Floride pour tenir son premier meeting de campagne. Un événement grand format comme il les aime.



Le choix de la Floride n’est pas un hasard, c’est un État clé pour la présidentielle, très partagé qui peut basculer entre les Républicains, le parti du président américain et les Démocrates. Donald Trump a plusieurs raisons de se lancer dans l'arène dès à présent puisqu'il est dans une phase plutôt positive.

L’économie est en effet toujours florissante avec un taux de chômage au plus bas, l’enquête russe qui a miné sa présidence depuis le début est terminée et dans quelques jours aura lieu le premier grand débat entre les prétendants démocrates, en Floride aussi justement. Donald Trump tenait à devancer cet événement qui s’annonce très médiatique et qui commence à passionner les Américains.

Un programme dans la continuité de sa politique actuelle

Les principaux thèmes de sa campagne ne vont pas boulverser sa politique actuelle. Il va brandir les très bons chiffres de l’économie américaine et n’a pas prévu de changer grand chose à son programme pour l’Amérique.



Sur le fond, son programme anti-immigration et très conservateur anti-avortement va rester en place tandis que sur la forme Donald Trump va continuer à faire du Trump avec des provocations, des attaques et des insultes contres ses adversaires et les médias. Il va rassurer sa base électorale sur les thèmes qui lui sont chers. D’ailleurs Donald Trump n’a jamais réellement quitté son costume de candidat. Il est en campagne perpétuelle depuis qu’il est entré en fonction et a tenu un nombre record de meetings pour un président en exercice.



À tel point qu’à certaines périodes, il n’y avait pratiquement rien d’autres à son agenda que des meetings et des levées de fond, un exercice qu’il apprécie. Il aime être entouré de ses admirateurs. Il sait galvaniser la foule en suivant son instinct. Il a en tous les cas 18 mois devant lui pour tenter de faire à nouveau ses preuves.

En retard sur les démocrates dans les sondages

Malgré ses forces, ce n’est pas gagné pour Donald Trump. Certes il est toujours très populaire chez les Républicains mais il n’a jamais réussi à élargir sa base électorale. Pour l’instant il est très en retard dans les sondages et perd quasiment face à tous les candidats possibles.



Il est par exemple devancé de 13 points par le candidat démocrate le plus populaire, l’ancien vice-président Joe Biden. Il y a d'ailleurs eu une nouvelle polémique grandissante aux États-Unis autour des sondages ces derniers jours. Le président américain avait dans un premier temps balayé ces mauvais résultats d’un revers de la main et assurant qu’il avait de très bons chiffres dans ses propres sondages commandés par son équipe de campagne.



Mais il y a eu des fuites et certains médias américains ont obtenu ces sondages. Donald Trump est devancé là aussi dans plusieurs États clé pour la présidentielle. Ces fuites ont mis le président dans une colère noire et il n'a pas hésité à limoger certains sondeurs de son équipe. Tout cela illustre qu’il y a bien une certaine fébrilité au sein de l’équipe Trump.