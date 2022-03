DOCUMENT RTL - À Dnipro, des bombes ont touché des logements et une usine

DOCUMENT RTL - À Dnipro, des bombes ont touché des logements et une usine

Après deux semaines de guerre en Ukraine, des civils sont à nouveau ciblés par des bombardements. Dans la région de Dnipro, au centre du pays, un jardin d'enfants, un immeuble de logements et une usine de chaussures ont été touchés.

Alina raconte à RTL avoir été réveillée par le fracas des explosions à 1 kilomètre de chez elle. "Je me suis réveillé à 5 heures du matin, et j'ai commencé à téléphoner à tous mes amis. Ils m'ont dit que les bombes avaient touché la gare, une crèche, des habitations, et même une usine."

Selon Alina, "il y a eu trois explosions dont une très très forte". Sur place, elle s'inquiète. "Je ne sais pas quoi faire, on a nulle part où aller, explique-t-elle. J'ai trois enfants, petits, le plus âgé a 10 ans. Vraiment, je ne sais pas quoi faire.

Pendant ce temps, les chars russes arrivent aux portes de Kiev. Les troupes ont atteint les faubourgs nord-est, la capitale ukrainienne est quasi encerclée. La moitié de la population a fui depuis le début de la guerre il y a deux semaines, reste deux millions d'habitants piégés et apeurés.