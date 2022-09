DOCUMENT RTL - Guerre en Ukraine : "Je n'ai pas d'autres options que de partir", confie un déserteur russe

Crédit : Meiramgul Kussainova / Anadolu Agency via AFP

Vladimir Poutine va crier victoire, vendredi 30 septembre, en annexant quatre régions ukrainiennes. Mais en parallèle, des centaines de milliers de Russes tentent de fuir le pays pour ne pas être envoyés à la guerre. À Oufa, dans le sud de la Russie jeudi, Sergueï va tenter de passer la frontière pour se réfugier au Kazakhstan.

"Je ne me sens pas du tout en sécurité actuellement, je n'arrive pas à imaginer ma vie sur le long terme en Russie donc je n'ai pas d'autres options que de partir", confie le Russe de 25 ans, qui juge la situation "très inconfortable". Il souhaite quitter son pays au plus vite car il craint une fermeture totale des frontières. "Je sais bien que si je pars maintenant, je ne reviendrais peut-être plus jamais. C'est une situation totalement inattendue".

C'est sa petite amie, "trop inquiète pour (lui)", qui lui a demandé de quitter la Russie. "Plusieurs amis ont été convoqués au bureau militaire. Jusqu'à présent, ça n'arrivait qu'à des gens que je ne connaissais pas, mais maintenant ça me touche directement", explique Sergueï. Il préfère donc se mettre en sécurité et suivre la situation depuis l'étranger.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info