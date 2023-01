DOCUMENT RTL - Flambée du Covid en Chine : "les hôpitaux sont débordés", explique un docteur français basé à Pékin

Depuis la fin de la politique zéro Covid en Chine, la flambée de l'épidémie est spectaculaire. Un organisme britannique indépendant estime qu'il y a 11.000 morts par jour en raison d'hôpitaux surchargés.

Le docteur Sonia Jutard-Bourreau, qui travaille dans l'un des hôpitaux de Pékin, s'est confiée à Mohamed Bouhafsi pour son émission Focus : "Les hôpitaux chinois sont complètement débordés. On dit aux citoyens 'débrouillez-vous, faites vous soigner et dépister comme vous pouvez' et les hôpitaux pareil", explique cette dernière. Et d'ajouter : "En trois ans, je n'avais pas le droit de voir mes patients qui avaient de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, parce qu'ils devaient vivre dans des centres spécialisés pour être traqués, isolés, mis en quarantaine".

Un contraste que la soignante a du mal à comprendre, puisqu'après trois ans de confinement strict, les précautions ont été subitement délaissées. "On voit une population complètement démunie, qui est aussi sidérée, parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça". Une situation qui provoque "un sentiment de frustration et de colère" dans le pays, après trois ans de fermeté et de rigueur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info