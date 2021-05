Bill Gates et son épouse Melinda assistent à la conférence Allen & Company Sun Valley à Sun Valley, Idaho, le 11 juillet 2015.

publié le 03/05/2021 à 23:38

"Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", peut-on lire ce lundi 3 mai sur la page Twitter du milliardaire. Bill et Melinda Gates ont ainsi annoncé leur divorce après 27 ans de mariage, rapporte la BBC. Une séparation consentie qui ne les empêchera pas de "continuer à travailler ensemble", ont-ils précisé.

"En 27 ans, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre dans le monde entier pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons de croire en cette mission et nous continuerons de travailler ensemble à la fondation", ont-ils rappelé.

Particulièrement engagés dans plusieurs missions humanitaires, Melinda et Bill Gates ont fondé en 2000 la fondation Bill & Melinda Gates, qui vise notamment à améliorer les soins de santé et réduire l'extrême pauvreté dans le monde. Malgré tout, ils ne semblent plus pouvoir "évoluer ensemble en tant que couple".

"Nous demandons de l'espace et de l'intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie", peut-on lire sur la page Twitter de l'homme d'affaires. Le couple, parents de trois enfants, s'était rencontré à la fin des années 80 lorsque Melinda avait rejoint l'entreprise Microsoft et s'était marié en 1994.