"Dieselgate" : Renault aurait trompé les contrôles anti-pollution

L'enquête qui vise Renault pourrait connaitre cette semaine un coup d'accélérateur. Le constructeur français est poursuivi pour "tromperie aggravée" dans l'affaire du Dieselgate. Un rapport d'expertise révélé hier dans Le Monde conclut que Renault aurait bien manipulé ses moteurs pour tromper les contrôles anti-pollution.



"On reproche à Renault d'avoir mis en vente des diesel qui ont des dispositifs de dépollution qui passent les normes mais qui une fois dans la vraie vie, ne remplissent plus du tout leur office", explique Pierre Taylor, rédacteur en chef du magazine AutoPlus. Ces systèmes cessent en effet de fonctionner à des températures inférieures ou supérieures à un certain seuil, qui peut être dépassé en conditions normales.

"Cela concerne toute la génération de moteurs dCi qui était en vente dans les années 2015", poursuit-il. "Cela touche donc la Clio, le Captur, le Kadjar, la Talisman et des véhicules de la gamme Nissan. On estime qu'à peu près 700.000 voitures sont concernées".

Jusqu'à 5 milliards d'euros d'amende

Depuis le début, les constructeurs affirment ne pas avoir enfreint les règles, et expliquent qu'elles ne sont pas claires. Il existerait des différences d'interprétation entre les normes françaises et européennes, concernant l'homologation des véhicules.



Renault pourrait être jugé pour "tromperie aggravée". "La peine maximum est de 10% du chiffre d'affaire moyen sur les trois dernières années", précise Pierre Taylor. "Renault, c'est entre 50 et 57 milliards sur les trois dernières années, donc ça fait quand même quelque 5 milliards d'euros. On peut aussi imaginer qu'on leur demande de rappeler des véhicules, d'équiper les véhicules de dispositifs qui fonctionnent par toute température... Et là, ça va être un autre coût".



Pour l'instant, Volkswagen est le seul constructeur à avoir reconnu avoir fraudé.