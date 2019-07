VIDÉO - Venise : un accident de paquebot évité de justesse

No comment

publié le 08/07/2019 à 14:26

Il s'en est fallu de peu. Le Costa Deliziosa, paquebot de 294 mètres de long pour 32 mètres de large, a failli entrer en collision avec un yacht dimanche 7 juillet. Le bateau sortait du port alors que les conditions météorologiques étaient peu favorables, relate le quotidien italien Repubblica.

Il a été poussé par de violentes rafales vers le quai de la Riva dei Sette Martiri et a frôlé un yatch. Les passagers de ce dernier ont sauté en catastrophe sur le quai de crainte d'un accident. Finalement, les remorqueurs à pleine puissance, le Costa Deliziosa a réussi à reprendre sa route et a s'éloigner du port. La compagnie italienne Costa a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais que les "conditions météorologiques" étaient "violentes et extraordinaires".

Plus de peur que de mal, donc, car l'incident arrive un peu plus d'un mois après l'accident du MSC Opéra dans le canal de la Giudecca. Dimanche 2 juin, un bateau de croisière géant avait suscité la panique en heurtant un quai puis un bateau touristique, en raison d'une panne de moteur.

Interdire les paquebots ?

Hier, le ministre des infrastructures et des transports Danilo Toninelli a déclaré qu'une inspection ministérielle était en cours pour vérifier les conditions de l'accident du Costa Deliziosa. Il a également annoncé réfléchir à comment interdire les grands paquebots à Venise tout en protégeant "la sécurité, l'environnement, le tourisme et l'emploi".

Le port de Venise, quant à lui, a dit se "réserver le droit de commencer une vérification (...) pour voir si le navire avait reçu les autorisations nécessaires et s'y était confirmé".