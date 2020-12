22 janvier 1972 : Le Premier ministre britannique Edward Heath signe à Bruxelles l'accession du Royaume-Uni dans la CEE et le marché commun. Crédits : EUROPEAN UNION / AFP |

21 octobre 1972 : Le sommet de Paris réunit les chefs d'Etat des neuf pays de la CEE, dont Edward Heath, le Premier ministre europhile britannique Crédits : AFP |

1er janvier 1973: le Royaume-Uni intègre la CEE. Ici, un Britannique offre une bouteille de whisky à un douanier français au Havre pour célébrer l'entrée de Londres dans la Communauté européenne. Crédits : AFP |

17 novembre 1973, le président français Georges Pompidou, le secrétaire d'état et le Premier ministre britannique Alec Douglas-Home et Edward Heath célèbrent l'accord pour la construction d'un tunnel sous la manche Crédits : CENTRAL PRESS / AFP |

5 juin 1975: lors d'un référendum sur le maintien de leur pays dans la CEE, les Britanniques votent "oui" à plus de 67%. Crédits : AFP |

30 novembre 1979: la Première ministre Margaret Thatcher demande un rabais de la participation britannique au budget européen, via la fameuse expression "I want my money back" ("Rendez-moi mon argent"). Elle l'obtient en 1984. Crédits : AFP |

26 juin 1984 : Margaret Thatcher avec le président français François Mitterrand, lors du Conseil de l'Europe à Fontainebleau Crédits : AFP |

7 février 1992: signature du traité de Maastricht par le Premier ministre John Major. Le Royaume-Uni bénéficie d'une clause d'exemption ("opt-out") lui permettant de ne pas rejoindre la monnaie unique. Crédits : AFP |

23 juin 2016: les Britanniques votent à 51,9% pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Le Premier ministre conservateur David Cameron, partisan du maintien dans l'Union, démissionne. Crédits : AFP |

29 mars 2017: le président du Conseil européen Donald Tusk reçoit la lettre de la Première ministre britannique Theresa May activant l'article 50 du traité de Lisbonne: le processus du Brexit est officiellement enclenché Crédits : AFP |

24 juillet 2019 : le conservateur Boris Johnson, partisan d'un Brexit au 31 octobre avec ou sans accord, remplace Theresa May, démissionnaire. Crédits : Stefan Rousseau / POOL / AFP |

Après le report du Brexit au 31 janvier 2020, des législatives anticipées sont convoquées le 12 décembre. A l'issue du scrutin, Boris Johnson obtient une large majorité parlementaire lui permettant de faire adopter le 9 janvier l'accord de divorce. Crédits : AFP |