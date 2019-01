publié le 29/01/2019 à 12:51

Le "Spiderman" français a encore frappé. Cette fois c'est à Manille qu'Alain Robert a escaladé l'une des plus hautes tours de la capitale des Philippines. Sans le moindre équipement de sécurité, l'aventurier de 56 ans a grimpé mardi 29 janvier les 47 étages de la GT Tower, devant des passants médusés.



"C'est ma voie, c'est ma façon de vivre. C'est aussi important pour moi que de manger, de dormir. Ça me maintient en vie", a-t-il déclaré à l'issue son ascension. Coutumier du fait, la police philippine l'attendait à l'issue de son exploit. Arrêté pour trouble à l'ordre public, le parquet devait prendre une décision concernant une remise en liberté sous caution.

L' "homme-araignée", comme on le surnomme généralement, a plus d'une centaine d'immeubles à son actif et figure au livre Guinness des records. Dans le passé, Alain Robert a notamment escaladé la Cayan tower de Dubaï (306 m) ou la Burj Khalifa, plus haute tour du monde (828 m) aussi située à Dubaï, la Tour Eiffel ou encore les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur. En juin 2018, il avait cependant dû renoncer à l'ascension de la Lotte World Tower de Séoul par les agents de sécurité du gratte-ciel de 123 étages.