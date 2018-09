Connaissez-vous ces lieux insolites ?

publié le 14/09/2018 à 13:00

Ce week-end se déroulent les 32e journées européennes du Patrimoine, l’occasion de découvrir des sites et monuments parfois fermés au public le reste de l’année.

Notre invité Philippe Gloaguen, fondateur et directeur du Guide du Routard, nous dévoile ses sites coups de cœurs ou insolites à visiter ce week-end.

Saviez-vous que que ce week-end vous pourrez visiter RTL ,RTL2 et Fun Radio et la rédaction de la première radio de France ! Vous pourrez également enregistrer un court lancement et vous mettre dans la peau d’un animateur...

Idem chez M6, de l’autre côté de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly, les portes sont ouvertes avec la visite du plateau Jean Drucker et de sa régie, une présentation de la rédaction nationale et une découverte des véhicules de reportage. Vous pourrez même enregistrer un lancement du 19.45 !