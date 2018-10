DIAPORAMA - L'ouragan Michael a fait au moins six morts et semé la désolation

publié le 12/10/2018 à 03:25

Au moins six personnes ont été tuées par le passage de l'ouragan Michael aux États-Unis. En Floride, quatre personnes sont mortes selon le bureau du shérif du comté de Gadsden. Dans l'État voisin de Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée lorsqu'un auvent de garage a atterri sur sa maison, selon les autorités.



Et en Caroline du Nord, État déjà durement touché par l'ouragan Florence le mois dernier, une personne a perdu la vie après qu'un arbre s'est effondré sur une voiture, a annoncé le gouverneur jeudi 11 octobre dans l'après-midi.

Des centaines de milliers de personnes sont toujours privées de courant dans le Sud-Est des États-Unis, dont plus de 380.000 en Floride, 234.000 en Géorgie et environ 400.000 en Caroline du Nord.

35.000 gardes nationaux mobilisés

"C'est une dévastation impensable", a commenté jeudi Rick Scott, le gouverneur de Floride. "J'ai entendu dire que beaucoup de personnes ont été blessées", a-t-il ajouté. "L'aide arrive par les airs, la terre et la mer", a-t-il assuré.



"Nous avons 35.000 gardes nationaux de Floride et plus de 1.000 véhicules de secours spéciaux, 13 hélicoptères et 16 bateaux pour l'assistance humanitaire, les opérations de sécurité, de recherche et de sauvetage."



Le président Trump a annoncé à la mi-journée avoir approuvé l'état de catastrophe majeure en Floride, permettant de débloquer davantage d'aide fédérale, selon un communiqué de la Maison Blanche. Donald Trump a également déclaré l'état d'urgence en Géorgie.



Les États-Unis ont subi l'an dernier huit tempêtes de forte puissance et trois ouragans majeurs : Irma, Maria et Harvey. Ce dernier a provoqué 125 milliards de dollars de dégâts et inondé la métropole de Houston.