publié le 16/06/2019 à 23:17

Une panne aussi massive qu'inédite. Quelque 44 millions d'Argentins et 3,5 millions d'Uruguayens ont été plongés dans le noir ce dimanche 16 juin à cause d'un dysfonctionnement du réseau électrique argentin. Des régions du Paraguay et du Brésil ont également été touchées.



À 07h07, heure locale, le système argentin d'interconnexion (SADI) a subi un arrêt total qui s'est traduit par une panne d'électricité massive dans tout le pays et a également touché l'Uruguay", avait indiqué le Secrétariat argentin à l'Énergie dans un communiqué. D'après les autorités, la panne provient de la centrale électrique de Yacyreta, barrage hydroélectrique et centre névralgique de la distribution de courant en Argentine.

Pendant plusieurs heures, l'avenue 9 de Julio, l'une des principales artères de Buenos Aires, a été inhabituellement désertée par les promeneurs du dimanche alors que la Fête des pères a souvent été gâchée dans les familles, faute de courant électrique.

Normalisation en vue

Les hôpitaux et les cliniques privées ont fonctionné grâce à des générateurs. "Le seul inconvénient, ce sont les ascenseurs. Nous n'en avons qu'un qui marche, mais tous les services opèrent sans problème", a confié dimanche un infirmier de l'hôpital Fernandez. Les autorités n'ont pas fait état de victimes liées à la panne générale.



Après plusieurs heures de coupure totale dans la matinée, le courant se rétablissait progressivement dans les deux pays d'Amérique du Sud, ont indiqué les autorités. La lumière et l'eau courante sont revenues dans la plupart des bâtiments du centre de la capitale argentine.