publié le 28/05/2019 à 11:32

Au moins 55 détenus ont été tués, dimanche 26 et lundi 27 mai, dans une vague de violences dans des prisons du nord du Brésil. Le pays dispose d'un système pénitentiaire défaillant, surpeuplé et gangrené par les rivalités sanglantes entre bandes.



"Certains décès ont été causés par asphyxie, d'autres par perforation à l'aide d'objets aiguisés comme des brosses à dents", a indiqué le colonel Marcos Vinicius Almeida, un responsable pénitentiaire local. L'administration pénitentiaire a expliqué que l'intervention rapide de la police militaire dans les prisons avait permis d'éviter "près de 200 possibles victimes".

Trois des quatre prisons où sont survenus les violences sont très proches les unes des autres. Le secrétaire à la Sécurité publique de l'Amazonas, Louismar Bonates, a expliqué qu'il s'agissait d'un "affrontement entre deux groupes organisés du pénitencier, qui ont des conflits entre eux, et qui ont profité du moment des visites familiales".

Prisons surpeuplées : la cause des violences

Avec près de 727.000 détenus recensés en 2016, le Brésil compte la troisième population pénitentiaire du monde, souvent secouée par des drames. Pourtant, leur capacité est deux fois moindre, environ 368.000 places.



"Les conditions sont effroyables, avec une majorité de prisonniers qui sont pauvres, noirs, sous-éduqués et marginalisés", explique une professeure à l'Université fédérale de Rio Grande do Norte. Dans un récent rapport, l'ONG Human Rights Watch déplorait elle aussi l'état des prisons au Brésil. "La surpopulation et les sous-effectifs en personnel font qu'il est impossible pour les autorités carcérales de maintenir l'ordre dans de nombreuses prisons, ce qui expose les prisonniers à la violence et à être recrutés par les gangs" pour recevoir une protection.