DIAPORAMA - Inde : une rivière sacrée recouverte d’une mousse toxique

L'une des rivières sacrées de l'Inde, la Yamuna, est recouverte par une mousse toxique depuis le lundi 8 novembre alors que les hindous se réunissent depuis mercredi dans ce cours d'eau pour célébrer la fête de Chhath Puja.

Déjà accablée par l'épais brouillard de pollution qui l'enveloppe, la ville de New Delhi doit désormais faire face à des amas de mousse toxique qui recouvrent la Yamuna, l'un des cours d'eau les plus pollués du pays. Les autorités locales ont incriminé un afflux "important d'eaux usées et de déchets industriels" survenu en amont la semaine dernière. Selon les experts interrogés par CNN, cette mousse contient des niveaux élevés d'ammoniac et de phosphates, qui peuvent entraîner des problèmes respiratoires et cutanés.

La pollution n'a toutefois pas dissuadé des fidèles hindous de se plonger dans la rivière pour célébrer la fête de Chhath Puja, qui dure quatre jours, avec des prières au soleil. "L'eau est extrêmement sale mais nous n'avons pas beaucoup d'options", confie Gunjan Devi à Reuters, reporté par CNN. Cette fidèle assure qu'elle n'a pas d'autre choix, "c'est un rituel de prendre un bain dans un plan d'eau, nous sommes donc venus ici pour nous baigner".