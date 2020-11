Joe Biden a 78 ans et certains s'interrogent sur son aptitude à gouverner

publié le 20/11/2020 à 14:44

Depuis sa victoire officielle il y a bientôt 15 jours, Joe Biden est apparu plutôt serein, mais trop c'est trop. Le nouveau président des États-Unis, dont la victoire a justement encore été confortée cette nuit par le recomptage des bulletins dans l'état de clé de Georgie, a dénoncé "l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump", qui persiste quant à lui à nier sa défaite. L'actuel locataire de la Maison Blanche continue de dénoncer des fraudes massives, sans fondements.

Joe Biden, 78 ans aujourd'hui, et dont l'âge est évidemment dans tous les esprits, a-t-il la santé pour assurer son mandat dans les meilleures conditions et pourquoi pas être réélu dans 4 ans. Aucun doute pour ses proches.

Ses petits pas de course en entrée de meeting, ses apparitions à vélo, sont autant de messages pour dire "je suis en forme". Son dernier bilan médical public date d'il y a presque un an, en décembre 2019. Trois pages, où l'on peut lire que Joe Biden est traité pour améliorer sa pression sanguine, pour des reflux acides et pour des allergies saisonnières. Toutefois, son médecin le dit vigoureux et apte à assurer les plus hautes fonctions.

Double rupture d'anévrisme en 1988

Le nouveau président démocrate a connu un très grave problème de santé lorsqu'il avait 45 ans. Un mal de tête le conduit à l'hôpital, il sera opéré pour une double rupture d'anévrisme. Un prêtre avait même été appelé à son chevet pour les derniers sacrements. Selon ses médecins, il n'y a eu aucune conséquence sur ses capacités cognitives.

Joe Biden ferait du sport cinq fois par semaine. Le plus vieux président américain élu le sait, il devra régulièrement rassurer sur sa forme et sur sa santé.