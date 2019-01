publié le 27/10/2018 à 13:53

Feuilles mortes, potirons et masques d'Halloween : l'automne est bel et bien là. Après un mois d'octobre exceptionnellement doux sur l'ensemble de la France, les températures s'apprêtent à dégringoler, ouvrant le bal des écharpes et gros pulls.



Dans la plupart des pays tempérés, cette saison transfigure les paysages. La lumière rase, les couleurs chaudes dont se parent les arbres caducs offrent des images d'une beauté saisissante. Au Japon et en Corée, le spectacle des érables rougeoyants attire d'ailleurs des milliers de touristes chaque année.

L'automne est aussi une période privilégiée pour observer les oiseaux migrateurs. Grues, cigognes et hérons se dirigent vers les régions plus ensoleillées pour passer l'hiver. D'autres espèces se préparent quant à elles à hiberner. Si vous vous promenez en forêt, vous apercevrez peut-être des écureuils en pleine activité. Ces derniers préparent leurs provisions et dévorent des aliments riches avant l'arrivée du froid.

Et puis... que serait l'automne sans Halloween ? Cette fête populaire venue des pays anglo-saxons fait la part belle aux monstres, fantômes, sorcières et autres citrouilles grimaçantes. Au zoo de Londres (Royaume-Uni), ces dernières ont d'ailleurs servi de repas aux gorilles, ouistitis et girafes. Après tout, les animaux aussi ont droit à leur morceau d'automne...