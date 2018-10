DIAPORAMA - Un bébé orang-outan voit le jour au Jardin des Plantes à Paris

et AFP

publié le 24/10/2018 à 14:04

Java est une femelle orang-outan de Bornéo née le 16 octobre, au Jardin des Plantes de Paris. Elle a pour mère Théodora, une femelle "calme et posée" âgée de 30 ans, selon le Muséum d'histoire naturelle. Née à Jersey, elle est arrivée en 2007 à la ménagerie.



Banggi, le père de Java, est un jeune mâle né en 2006 en Espagne. L'"histoire d'amour" a démarré avec l'arrivée du mâle à la ménagerie en 2016. "L'attirance de Banggi envers Théodora a été immédiate", selon le Muséum. Java est le cinquième orang-outan à rejoindre le groupe, la doyenne étant la célèbre Nénette, qui frise la cinquantaine.



Les orangs-outans figurent sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en tant qu'espèce en danger critique d'extinction. En 20 ans, les populations d'orangs-outans ont perdu 80% de leur territoire et se sont réduites de moitié. Il resterait entre 50.000 et 60.000 orangs-outans de Bornéo.