DIAPORAMA - Pour fêter Halloween, un zoo dévoile les radios de ses animaux

publié le 25/10/2018

C'est un zoo de Portland (Oregon, États-Unis) qui a eu cette idée amusante. À l'occasion de la fête de Halloween, qui est beaucoup plus répandue et fêtée outre-Atlantique qu'en France, il a eu l'idée de dévoiler, sur Twitter et sur son site internet, une compilation de photos des squelettes de ses animaux prises aux rayons-X.



Après avoir fait passer un examen de santé à ses 2.697 pensionnaires, les gérants du zoo ont décidé de publier les radiographies, des images qu'ils qualifient d'"incroyables et gothiques". Flamant rose, chauve-souris, python royal et autre toucan... l'intérieur des organismes d'une quinzaine d'animaux peut être observé.

Le zoo dévoile qu'il a également l'intention de compiler tous ces clichés dans une vidéo qu'il postera ensuite sur YouTube. Financé en grande partie par un don du Banfield Hospital, en 2009, l'appareil de radiologie constitue un véritable équipement de pointe pour le zoo.