DIAPORAMA - États-Unis : enneigement record en Californie

Près d'un mètre de neige tombée en l'espace de 24 heures sur certains sommets de Californie. L'État du nord-ouest des États-Unis enregistre son mois de décembre le plus enneigé de l'histoire. Lundi, 492 cm de neige étaient déjà tombés sur la Sierra Nevada centrale, contre 455 cm durant le mois de décembre 1970, précédent record, a indiqué à l'AFP un laboratoire spécialisé de l'université de Berkeley.

"Nous ne nous attendions vraiment pas à un hiver aussi humide", a déclaré le Dr Andrew Schwartz, qui dirige ce laboratoire, ajoutant que "nous avons finalement bien plus de neige que prévu cette année, ce qui est bien sûr une très bonne surprise", alors que la Californie n'a cessé de connaître les canicules provoquant divers incendies. Selon lui, 20 à 30 cm de neige supplémentaires sont attendus dans les prochaines 24 heures.

Les États voisins de l'Oregon et de Washington n'ont pas non plus été épargnés par ces intempéries, qui ont provoqué des coupures d'électricité et désorganisé les transports. La ville de Seattle, par exemple, enregistre des chutes de neige impressionnantes ayant provoqué l'annulation de quelque 300 vols et des retards pour 350 autres.

Et alors que la côte ouest subit le grand froid, une chaleur inhabituelle règne dans le même temps sur le Texas, dans le sud du pays. Samedi, la température a atteint 34 degrés à Rio Grande Village, près de la frontière mexicaine, un record national de chaleur pour un jour de Noël.