Des écolières demandent le retrait de leurs uniformes des sex-shops et sites pornographiques

Rares sont les lycées français qui obligent encore les élèves à se vêtir d'un uniforme. Mais, de l'autre côté de la Manche, la coutume est beaucoup plus courante. Tandis que pour les garçons, il s'agit d'un pantalon et d'une chemise, l'uniforme des filles est souvent constitué d'une jupe plissée et d'une veste cintrée. Au fil des années, cette image a été transformée en image érotique. Les sites pornographiques et les magasins de sex-shops ont utilisé ce fantasme pour valoriser leurs contenus. Une utilisation abusive qui aurait de graves conséquences pour les jeunes étudiantes.

Interrogé par le site britannique The independant, le groupe d'élèves à l'initiative du manifeste jure avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d'hommes dont l'âge va de 13 à 60 ans. "C'est devenu quelque chose vécu de manière hebdomadaire par moi et par de nombreuses filles, pas seulement issues de notre école. J'ai même été menacée de viol en croisant des hommes sur le chemin pour rentrer chez moi", confie Hannah, dont le prénom a été modifié.

1 jeune fille sur 3 a déjà été harcelée alors qu’elle portait un uniforme scolaire obligatoire L’association Plan International UK

Selon l’association pour les droits des enfants Plan International UK, “une jeune fille sur trois a déjà été harcelée alors qu’elle portait un uniforme scolaire obligatoire” au Royaume-Uni, comme le rappelle le média Slate. Déjà signée par 3.063 personnes, cette pétition vise à rappeler qu'il est "alarmant" de considérer comme sexy un vêtement porté par des enfants. Cette normalisation de la sexualisation des enfants qui conduit à de graves conséquences.

La pétition est diffusée en ligne et demande clairement : "nous exhortons le gouvernement à rendre illégal l’étalage et la vente d’uniformes scolaires dans les sex-shops afin de mettre fin à la sexualisation des enfants. Nous pensons également qu’il est vital pour la pornographie d’interdire l’affichage de vidéos où des uniformes scolaires sont portés en costume". La pétition doit atteindre 10.000 pour obtenir une réponse du gouvernement.

