Un brigadier, âgé de 34 et en poste au commissariat de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, sera jugé le 1er juin par le tribunal correctionnel de Créteil pour harcèlement sexuel et moral sur quatre collègues femmes, a appris samedi l'AFP de source judiciaire.

L'enquête pénale a débuté quand une des fonctionnaires a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IPGN) à l'automne 2021, à la suite d'une procédure disciplinaire interne, a précisé cette source.

Avec trois autres policières, gardienne de la paix ou adjointe de sécurité, elle accuse ce brigadier, leur supérieur hiérarchique, de harcèlement moral et sexuel, notamment pour des "propos" et des "blagues" à "connotation sexuelle" et autour de leurs vies personnelles, ainsi que des "avances très graves" entre 2017 et 2021, selon l'enquête.

Après plusieurs refus à ses avances, le brigadier est devenu "désagréable" et "a humilié" ses collègues. Une cinquième policière a également témoigné dans ce sens mais les faits étaient prescrits.

Âgées de 23 à 33 ans, les quatre femmes ont demandé rapidement leur mutation de brigade tout en restant dans le commissariat de Champigny-sur-Marne. Le policier mis en cause, à la suite d'une procédure disciplinaire qui lui a valu un "blâme", aurait quitté le commissariat il y a seulement quelques semaines, selon la source judiciaire.

