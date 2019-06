Jim Radford the #DDay veteran is getting ever closer to the top spot! Currently No 2 on @AmazonMusicUK & No 11 on @iTunes. Proceeds to the building of the British Normandy Memorial. #GetJimToNumberOne #DDay75 #NormandyMemorial #NewMusicFriday https://t.co/zeIdIsSTGd pic.twitter.com/5ZC7qEqfoP