Crise ukrainienne : Poutine "ne comprend que le rapport de force", selon Pascal Praud

Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions séparatistes pro-russes en Ukraine lundi 21 février. En réaction aux déclarations du président russe, Paris a dénoncé "une sorte de dérive idéologique" et des considérations "rigides et paranoïaques". Outre-Atlantique, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions dès ce mardi.

"S'il y a quelque chose qui ne marche pas c'est les sanctions car ils ont des mesures de rétorsion qui sont plus fortes", assure Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole ce mardi 22 février. Pour l'animateur, "M. Poutine ne comprend qu'une chose : les troupes sur le sol, l'armée (...) le rapport de force. Des soldats américains vous oubliez, des soldats européens vous oubliez, il y a uniquement la force de l'OTAN. Attendez que l'OTAN bouge ça va être intéressant", estime-t-il.

Et le journaliste de poursuivre au sujet de la crise ukrainienne : "Si j'étais provocateur certains vont dire 'laissez-le jouer avec les territoires qu'il veut et c'est pas notre problème. Il veut faire la grande Russie mais qu'il la fasse'". "Il va prendre peut-être un territoire, un deuxième et puis un troisième et comme personne ne dit rien peut-être qu'un jour il viendra à Paris", alerte Pascal Praud. "Vous pensez que deux puissances nucléaires vont s'affronter ?", interroge-t-il.