Crise ukrainienne : les divisions de la classe politique française

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en 2017

Une guerre aux portes de l'Europe avec des conséquences pour la vie politique française en pleine période électorale. Il y a des divergences de fond sur les relations que doit entretenir la France avec la Russie et les États-Unis et, si près de la présidentielle, pas question pour ses adversaires de donner quitus à Emmanuel Macron.

Ce mardi matin, sur RTL, Marine Le Pen l'a accusé de chercher à "se mettre en avant". Valérie Pécresse critique une diplomatie "solitaire et arrogante" du président sortant et prône la "fermeté" à l'encontre de Vladimir Poutine. Elle se démarque ainsi de Marine Le Pen et Éric Zemmour, pour qui des sanctions ne serviraient à rien.

Jean-Luc Mélenchon renvoie dos-à-dos Russie et États-Unis et surtout, il estime "navrant" le bilan d'Emmanuel Macron. Le président sortant à qui François Hollande décerne, pour une fois, satisfecit. "Il a eu raison de dialoguer avec Vladimir Poutine" mais il ajoute qu'"il ne faut jamais penser que l'on va le séduire". Le coup de griffe n'est pas très loin.