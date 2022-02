Crise ukrainienne : comment travaillent les espions français durant le conflit ?

D'heure en heure, la situation se dégrade en Ukraine. Parallèlement au conflit sur le terrain une autre guerre est en train de se jouer entre les différents protagonistes : celle du renseignement. "La France dispose de moyens souverains pour observer et écouter ce qui se passe", explique Jean Guisnel, journaliste au Point et spécialiste de ces questions. De nombreux moyens sont mis en œuvre qu'ils soient dans l'espace, depuis la mer ou la terre. Autre source non-négligeable : le cyberespace. "Tout cela contribue à former une information qui est remise au président de la République", détaille le journaliste.

Car la guerre du renseignement se fait désormais à distance même s'il est possible que des informateurs soient sur le terrain. "Vous avez aussi des gens qui sont sur le terrain en Ukraine, dans le Donbass peut-être. Un marchand de fleurs qui vous informe, un membre du gouvernement ou un militaire. C'est de l'espionnage 'à la papa'", affirme Jean Guisnel qui nuance par ailleurs : "Mais aujourd'hui dans des zones de conflit, c'est plus difficile. Un Français dans le Donbass, cela se repère assez vite, il a beau être déguisé en Ukrainien local, il se fait remarquer."

L'espionnage technologique a donc pris le dessus en terme de renseignement, notamment avec les milliers de photos et vidéos diffusées sur Internet. "Vous avez une masse colossale d'informations. Le problème, c'est moins de les recueillir que d'analyser le flux de données." Cette tâche est réalisée par de nombreuses personnes, qu'elles travaillent dans l'administration de l'État ou des contractuels.

Cependant, pour Jean Guisnel, des espions militaires français pourraient se trouver sur le terrain, côté ukrainien. "Des instructeurs viennent aider l'armée ukrainienne à se former. Les américains ont fourni des missiles anti-chars et l'armée française sait bien s'en servir." Est-ce que les Français ont livré des armes aux Ukrainiens de manière secrète ? "C'est possible, cela ne serait pas saugrenu", pour le journaliste.