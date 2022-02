INVITÉ RTL - Crise ukrainienne : "Personne ne fera la guerre à notre place", estime l'ambassadeur d'Ukraine à Paris

Un soldat ukrainien à Stanytsia Louganska dans l'Est de l'Ukraine, le 17 février 2022

La situation s'est grandement dégradée dans le Donbass ce mardi 22 février, au lendemain de l'annonce faite par Vladimir Poutine concernant la reconnaissance de l'indépendance des territoires pro-russes. Invité de RTL, l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko, a indiqué que son pays était prêt à l'affrontement militaire. "L'armée ukrainienne va résister", assure-t-il.

"Personne ne va faire la guerre à notre place, nous sommes prêts", déclare le diplomate. Ce dernier explique par ailleurs que l'Ukraine, pour assurer sa défense, a néanmoins demandé l'aide matérielle des pays occidentaux :"On a besoin de certains types d'armements et matériels, on s'est adressé à tous les pays de l'Otan, y compris la France", a-t-il assuré, expliquant que pour le moment, l'Ukraine avait reçu "une réponse formelle".

Vadym Omelchenko a par ailleurs estimé que si les intentions de Vladimir Poutine pour "réorganiser le monde" n'étaient pas des menaces mais "un plan d'action", il s'agirait "d'une déclaration de la 3e guerre mondiale". "À la place des leaders du monde, je prendrais cela très méchamment", a-t-il ajouté.

Il a également tenu à "saluer le rôle du président français, qui a fait de son mieux pour maintenir la paix", assurant qu'Emmanuel Macron était "un partenaire fiable". "J'exprime ma gratitude au nom du peuple ukrainien aux autorités françaises pour leur soutien permanent" dans cette crise qui oppose l'Ukraine à la Russie, a-t-il conclu.